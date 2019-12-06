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  3. BİM 6 Aralık 2019 aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM 6 Aralık 2019 aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM 6 Aralık 2019 aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu

6 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM’de bu hafta neler var? Her hafta yeni ürünler market raflarına eklenmeye devam ediliyor. Bu hafta 8 bölmeli çift kapaklı dolap 199 TL, katı meyve sıkacağı 169 TL, 6 parça çelik tencere seti 159 TL, granit efektli kek kalıbı çeşitleri 18,50 TL, granit efektli derin tencere 54,90 TL, bomonti kristalin çay bardağı 24,90 TL’den satışa çıkarılıyor.

BİM 6 Aralık 2019 aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. BİM’de bu hafta neler var? Her hafta uygun fiyatlı ve kaliteli birçok ürün market raflarına ekleniliyor.  BİM 6 Aralık kataloğunda 8 bölmeli çift kapaklı dolap 199 TL, katı meyve sıkacağı 169 TL, 6 parça çelik tencere seti 159 TL, granit efektli kek kalıbı çeşitleri 18,50 TL, granit efektli derin tencere 54,90 TL, bomonti kristalin çay bardağı 24,90 TL fiyatı ile yer alıyor.


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