BİM 6 Aralık 2019 aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM 6 Aralık 2019 aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. BİM’de bu hafta neler var? Her hafta uygun fiyatlı ve kaliteli birçok ürün market raflarına ekleniliyor. BİM 6 Aralık kataloğunda 8 bölmeli çift kapaklı dolap 199 TL, katı meyve sıkacağı 169 TL, 6 parça çelik tencere seti 159 TL, granit efektli kek kalıbı çeşitleri 18,50 TL, granit efektli derin tencere 54,90 TL, bomonti kristalin çay bardağı 24,90 TL fiyatı ile yer alıyor.