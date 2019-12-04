6 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM'de bu hafta neler var?
BİM 6 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM’de bu hafta neler var? Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler her hafta market raflarına ekleniyor. Vatandaşlar satışa çıkarılan ürünleri alabilmek için erken saatlerde şubelere gidiyorlar. Bu hafta aktüel ürünler arasında 8 bölmeli çift kapaklı dolap 199 TL, katı meyve sıkacağı 169 TL, 6 parça çelik tencere seti 159 TL fiyatı ile bulunuyor. BİM 6 Aralık kataloğunun tamamı haberimizde sizlerle.
BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 6 Aralık 2019 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Her hafta Salı ve Cuma günleri markete yeni ürünler geliyor. 6 Aralık kataloğunda 8 bölmeli çift kapaklı dolap 199 TL, katı meyve sıkacağı 169 TL, 6 parça çelik tencere seti 159 TL, granit efektli kek kalıbı çeşitleri 18,50 TL, granit efektli derin tencere 54,90 TL, bomonti kristalin çay bardağı 24,90 TL fiyatı ile satışa çıkarılıyor.