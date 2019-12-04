6 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM'de bu hafta neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 6 Aralık 2019 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Her hafta Salı ve Cuma günleri markete yeni ürünler geliyor. 6 Aralık kataloğunda 8 bölmeli çift kapaklı dolap 199 TL, katı meyve sıkacağı 169 TL, 6 parça çelik tencere seti 159 TL, granit efektli kek kalıbı çeşitleri 18,50 TL, granit efektli derin tencere 54,90 TL, bomonti kristalin çay bardağı 24,90 TL fiyatı ile satışa çıkarılıyor.