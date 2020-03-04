5 Mart A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2020 A101 aktüel ürünler kataloğu

A101 5 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğunda Kadınlar Günü’ne özel birçok ürün bulunuyor. A101 markete bu hafta neler var? Her hafta uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler market raflarına ekleniyor. İhtiyacı olan fırsat ürünlerini almak isteyen adaylar erken saatlerde şubelere gidiyorlar. Perşembe günü markete gelen ürünler arasında kolye, küpe ve bileklik çeşitleri bulunuyor. Broşür içerisinde led ışıklı makyaj aynası 34,95 TL, canlı orkide 34,95 TL fiyatı ile yer alıyor.