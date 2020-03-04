5 Mart A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2020 A101 aktüel ürünler kataloğu
5 Mart A101 aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. A101'de bu hafta neler var? Her hafta markete yeni ürünler geliyor. 5 Mart broşürü içerisinde metal ayaklı elektrikli ızgara 89,95 TL, dijital banyo baskülü 34,95 TL, saç maşası 39,95 TL, emaye ve teflon kek kalıpları 19,95 TL, borcam 5 parça çeyiz seti 59,95 TL, 6'lı ahşap standlı melamin sosluk 27,50 TL fiyatı ile yer alıyor. A101 aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimizde sizlerle.
A101 5 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğunda Kadınlar Günü’ne özel birçok ürün bulunuyor. A101 markete bu hafta neler var? Her hafta uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler market raflarına ekleniyor. İhtiyacı olan fırsat ürünlerini almak isteyen adaylar erken saatlerde şubelere gidiyorlar. Perşembe günü markete gelen ürünler arasında kolye, küpe ve bileklik çeşitleri bulunuyor. Broşür içerisinde led ışıklı makyaj aynası 34,95 TL, canlı orkide 34,95 TL fiyatı ile yer alıyor.