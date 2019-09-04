5 Eylül A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101 aktüel kataloğu dopdolu!

5 Eylül A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta raflarına uygun ve kaliteli ürünler ekleyen A101 bu hafta da dopdolu. Teknolojiden, beyaz eşyaya, kişisel bakım ürünlerinden ev tekstiline geniş yelpazede birçok ürün mevcut. Bu hafta A101'de aşurelik tencere de dikkat çekiyor. 5 Eylül 2019 A101 aktüel ürünler kataloğunda Aşure tenceresi 65 TL'den, SEG çamaşır makinesi 1399 TL'den SEG bulaşık makinesi 1099 TL'den, Sandisk 16GB usb bellek 26,95 TL'den, çocuk masa sandalye takımı 139,95 TL'den , yedekli tuvalet kağıtlık 19,95 TL'den, Dolap içi düzenleyici raf 4,95 TL'den, Termisil kupa üçlüsü 17,50 TL'den satılıyor. A101 5 Eylül 2019 kataloğunun tamamı haberimizde..