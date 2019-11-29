5 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? A101 aktüel ürünleri neler?

5 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğu A101 müşterileri tarafından araştırılmaya başladı. Sevilen marketler zinciri A101 "Aldın Aldın" sloganıyla kampanyalarına devam ediyor. A101'de Perşembe gününden itibaren geçerli olacak kampanyalı ürünler her bütçeye hitap ediyor. 5 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğunda Honor 8C Cep Telefonu 1.199 TL'den, Borcam Kare Tepsi 24,95 TL'den, 8 Raflı Çok Amaçlı Dolap 235 TL'den, ELLE Saç Düzleştirici 49,95 TL'den, Toshiba 32 GB USB Bellek 27,95 TL'den satışa sunuluyor. İşte katalog..