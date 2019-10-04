BİM 4 Ekim 2019 aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM aktüel ürünleri haberimizde

4 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. BİM marketlere her hafta Salıve Cuma günler yeni ürünler geliyor. Uygun fiyatlı kaliteli ürünleri kaçırmak istemeyenler BİM kataloğuu incelemek istiyor. BİM 4 Ekim kataloğunda Chef's Aile Boyu Çelik Çaydanlık 85 TL'den, Esem Erkek Deri Terlik 29,90 TL'den, Casilda Home Lüks Post Halı 60x90 cm 65 TL'den, Tefal Buhar Kazanlı Ütü 599 TL'den satışa sunuluyor. 4 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı sizlerle..