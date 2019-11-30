4 Aralık ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı mı? ŞOK aktüel ürünleri ile kışa hazırsınız!

4 Aralık ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı mı? sorusunun yanıtı ŞOK market müşterileri tarafından merak ediliyor. ŞOK'ta 4 Aralık - 10 Aralık 2019 tarihleri arasında geçerli olacak indirimler belli oldu. Kış ürünlerini bu katalogda görmek mümkün. 4 Aralık ŞOK aktüel kataloğunda Dophia Bambu Nano Çift Kişilik Yorgan 129 TL'den, Kadın Ev Patiği 7,99 TL'den, Kadın Panço 17,95 TL'den, Erkek/Çocuk Bere Çeşitleri 9,99 TL Finish Hepsi 1 Arada Bulaşık Makinesi Tableti 30'lu 15 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir) olarak satışa sunuluyor. İşte 4 Aralık ŞOK aktüel kataloğu..