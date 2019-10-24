31 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu yayında mı? İşte 2019 A101 aktüel ürünler listesi
A101 aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. 31 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Perşembe günü markete Hı-level 49” full hd uydu alıcılı led tv 1.699 TL, Venus V6 cep telefonu 899 TL, 90 L büru tipi buzdolabı 549 TL, 8 raflı çok amaçlı dolap 235 TL, orta boy güveç tenceresi 14,95 TL fiyatı ile satışa çıkarılacak. A101 aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimizde sizlerle.
31 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. A101 aktüel ürünleri her hafta araştırılıyor. Markete cumartesi ve perşembe günleri yeni ürünler geliyor. 31 Ekim kataloğunda Hı-level 49” full hd uydu alıcılı led tv 1.699 TL, Venus V6 cep telefonu 899 TL, 90 L büru tipi buzdolabı 549 TL, 8 raflı çok amaçlı dolap 235 TL, orta boy güveç tenceresi 14,95 TL, kaymaz taban kadife saçaklı halı 49,95 TL, bay-bayan şemsiye 29,95 TL, teps, 9,95 TL, çift kişilik nevresim set 49,95 TL fiyatı ile yer alıyor.