30 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu yayında mı? İşte 2020 A101 aktüel ürünleri

30 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. A101 aktüel ürünleri arasında neler var? Her hafta yeni fırsat ürünleri market raflarına ekleniyor. 30 Ocak’ta Honor 8S cep telefonu 899 TL, HI-LEVEL 49HL660 49” full hd smart led tv 1.699 TL, elektrikli cezve 29,95 TL, 8 parça tencere seti 249,95 TL, Inox ankastre 3’lü set 1.399 TL fiyatı ile satışa çıkarılacak.