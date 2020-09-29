30 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? ŞOK aktüel ürünler yayında...

30 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta satışa sunulacak ürünler belli oldu. Yarından itibaren raflarda yerini alacak olan ŞOK aktüel ürünleri uygun fiyatlı seçenekleriyle ilgi çekmeye devam ediyor. Haftanın fırsatını kaçırmak istemeyen vatandaşlar, sabah erken saatler ŞOK markete gelecek. 30 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğunda metal oval sepet 19,95 TL, mutfak halısı 39,95 TL'den Play-Doh oyun hamuru 34, 95 TL'den satılacak.

30 EYLÜL ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATOLOĞUNDA NELER VAR?

30 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu bu hafta da raflarda yerini alacak. Cep yakmayan ürünler raflarda müşterilerini bekleyecek.