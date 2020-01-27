30 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2020 A101 aktüel ürünler listesi

A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 30 Ocak 2020 A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler her hafta aldın aldın fırsatları ile satışa çıkarılıyor. Bu hafta kataloğunda yine birçok farklı ürün bulunuyor. 30 Ocak’ta A101’e Inox ankastre set 3’lü 1.399 TL, derin dondurucu 1.199 TL, el blender seti 119 TL, 2’li patates soğan sepeti 45 TL, tek kişilik yorgan 49,95 TL fiyatları ile geliyor.