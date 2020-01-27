30 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2020 A101 aktüel ürünler listesi
30 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. A101’de bu hafta neler var? Her hafta Perşembe günleri markete yeni ürünler geliyor. Bu hafta kataloğunda HI-LEVEL 49 HL660 49” full hd smart led TV 1.699 TL, Inox ankastre set 3’lü 1.399 TL, derin dondurucu 1.199 TL, el blender seti 119 TL, reflex çelik ketle 49,95 TL, elektrikli cezv 29,95 TL, 3’lü erzak kabı 12,95 TL fiyatı ile bulunuyor.
A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 30 Ocak 2020 A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler her hafta aldın aldın fırsatları ile satışa çıkarılıyor. Bu hafta kataloğunda yine birçok farklı ürün bulunuyor. 30 Ocak’ta A101’e Inox ankastre set 3’lü 1.399 TL, derin dondurucu 1.199 TL, el blender seti 119 TL, 2’li patates soğan sepeti 45 TL, tek kişilik yorgan 49,95 TL fiyatları ile geliyor.