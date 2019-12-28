3 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? BİM aktüel ürünler listesi..
3 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? sorusunun yanıtı BİM müşterileri tarafından merak ediliyor. Yeni yılın ilk BİM kataloğu yine dopdolu. Her türlü ihtiyaca yönelik ürün bulmak mümkün. 3 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğunda Ayaklı Renkli Kup 3’lü Set 19,50 TL'den, Çim Adam 3,95 TL'den, Atkı Bere ve Eldiven 3’lü set 17,90 TL'den, Elbise askısı 5’li 6,95 TL'den satılıyor. İşte 3 Ocak BİM kataloğu..
3 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Kış aylarını yaşadığımız bu günlerde marketlerde ihtiyaçları karşılamak adına kış ürünleri getirmeye devam ediyor. BİM 3 Ocak 2020 kataloğunda Unisex Termal İçlik Takım 36,50 TL'den, Polar Boyunluk 4,95 TL'den, Kız Çocuk Aksesuarlı Terlik 19,90 TL’den, Şeffaf Bal Kabağı Dekoratif Süs 4,95 TL'den satışa sunuluyor. İşte 3 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu..