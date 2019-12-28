3 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? BİM aktüel ürünler listesi..

3 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Kış aylarını yaşadığımız bu günlerde marketlerde ihtiyaçları karşılamak adına kış ürünleri getirmeye devam ediyor. BİM 3 Ocak 2020 kataloğunda Unisex Termal İçlik Takım 36,50 TL'den, Polar Boyunluk 4,95 TL'den, Kız Çocuk Aksesuarlı Terlik 19,90 TL’den, Şeffaf Bal Kabağı Dekoratif Süs 4,95 TL'den satışa sunuluyor. İşte 3 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu..