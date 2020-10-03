03 Ekim 2020 Cumartesi 10:18 | Son Güncelleme:
3-6 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında! Hafta sonu ŞOK'a neler gelecek?
3-6 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Seçkin ve zengin ürünleri ile ŞOK market müşterilerine uygun fiyatlı içerikler sunmaya devam ediyor. 3-6 Ekim ŞOK aktüel ürünler bugün raflarda yerini aldı. Portatif gardırop 99, 90 TL'den, powerbank 59,90 TL'den, mini abajur ise 29,95 TL'den satışa sunulacak. 3-6 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu...
ŞOK hafta sonu fırsatları uygun fiyatlı ürünleri ile raflarda yerini aldı. 3-6 Ekim tarihleri arasında ŞOK aktüel ürünler kataloğundan birbirinden çeşitli ürünler müşterilerini bekliyor. Bugün raflarda yerini alan ürünler pazartesiye kadar indirimli fiyatlarından satılacak. 3-6 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğunda çift kişilik nevresim takımı 99 90 TL'den, kadın ev babeti 9,90 TL'den satılıyor.
HAFTA SONU ŞOK'A NELER GELECEK?
Bu hafta sonu ŞOK markete uygun fiyatlı ürünler geliyor. Ürünler 3-6 Ekim tarihleri arasında raflarda yer alacak.