29 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu
29 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta salı ve cuma günleri yeni ürünler market raflarına ekleniyor. 29 Kasım broşürü içerisinde Keysmart Key 330 ST buzdolabı 1.499 TL, blender seti 149 TL, Türk kahvesi makinesi 189 TL’den, tost makinesi 159 TL, davul fırın 135 TL, yağlık-sirkelik 9,95 TL, elips metal kapaklı kavanoz 9,90 TL fiyatı ile bulunuyor. BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimizde sizlerle.
BİM 29 Kasım aktüel ürünler kataloğu merak edilen konular arasında yerini aldı. BİM’de bu hafta neler var? Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler her hafta market raflarına ekleniyor. Bu ürünler arasından ihtiyaçları olanları almak isteyen vatandaşlar erken saatlerde marketlere gidiyorlar. 29 Kasım’da Keysmart Key 330 ST buzdolabı 1.499 TL, blender seti 149 TL, Türk kahvesi makinesi 189 TL’den, tost makinesi 159 TL, davul fırın 135 TL, yağlık-sirkelik 9,95 TL fiyatı ile markete gelecek.