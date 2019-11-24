29 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. 29 Kasım’da BİM’de bu hafta neler var? Her hafta salı ve cuma günleri yeni ürünler satışa çıkarılıyor. Bu hafta Keysmart Key 330 ST buzdolabı 1.499 TL, blender seti 149 TL, Türk kahvesi makinesi 189 TL’den, tost makinesi 159 TL, davul fırın 135 TL, yağlık-sirkelik 9,95 TL, elips metal kapaklı kavanoz 9,90 TL fiyatı ile yer alıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.