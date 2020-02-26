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  3. 28 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2020 BİM market aktüel ürünleri

28 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2020 BİM market aktüel ürünleri

28 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2020 BİM market aktüel ürünleri

BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 28 Şubat 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Her hafta markete yeni fırsat ürünleri geliyor. İhtiyacı olan ürünleri almak isteyen vatandaşlar erken saatlerde market şubelerine gidiyorlar. BİM 28 Şubat kataloğunda 3 katlı ayakkabılık 6 taksit fırsatı ile 189 TL, HP wi-fi yazıcı 189 TL, Barbie peri bebek 29,90 TL, modern çiçeklik sehpa 75 TL, kapitone yatak alezi 29,90 TL fiyatı ile bulunuyor.

28 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu araştırılan konular arasında yer alıyor. BİM’de bu hafta neler var? Her hafta market raflarına yeni ürünler ekleniyor. Vatandaşlar salı ve cuma günleri gelen haftanın fırsat ürünlerine yoğun ilgi gösteriyorlar. 28 Şubat 2020 kataloğunda 3 katlı ayakkabılık 6 taksit fırsatı ile 189 TL, HP wi-fi yazıcı 189 TL, Barbie peri bebek 29,90 TL, modern çiçeklik sehpa 75 TL, kapitone yatak alezi 29,90 TL fiyatı ile bulunuyor.


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