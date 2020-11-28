28 Kasım 2020 Cumartesi 11:01 | Son Güncelleme:
28 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğu: ŞOK aktüel ürünlerde bugün neler var?
28 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her çarşamba ve cumartesi günleri ŞOK aktüel ürünler müşterilerle buluşuyor ve raflarda yerini alıyor. Bugün ŞOK aktüel ürünlerde profesyonel oyuncu kulaklığı 49,95 TL'den, kablosuz Powerbank 149,00 TL'den, desenli yastık kılıfı 2'li 9,99 TL'den satılacak. 28 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğu...
28 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Zengin çeşitli ve cep yakmayan ürünler raflarda yerini alacak. ŞOK markette hafta sonu fırsatları 28 Kasım 1 Aralık tarihlerinde geçerli olacak. Bugün ŞOK markette kablosuz Mouse 39,95 TL, ayak paspası 7,99 TL, Sherlock Holmes kitap çeşitleri 6,99 TL'den satışa sunulacak. 28 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğu haberimizde.