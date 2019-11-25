28 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğunda indirim fırsatı! A101 aktüel ürünleri neler?
28 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. A101 28 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında "Aldın Aldın" etiketli ürünlerde yüzde 30 indirim imkanı sunuyor. A101 28 Kasım aktüel ürünler kataloğunda Singer Promise 1408 Dikiş Makinesi 399 TL'den, Honor 9X Cep Telefonu 2.599 TL'den, KLPRO KLDT10265 Dekupaj Testere 209 TL'den, Seg NoFrost Buzdolabı 1799 TL'den satılıyor. Kataloğun tamamına haberimizden ulaşablirsiniz..
28 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğu müşterileri sunuldu. A101 marketlerinde Perşembe gününden itibaren geçerli olacak kampanyalar arasında ilk sırada teknoloji ve beyaz eşya grubunda muhteşem ürünler yer alıyor. 28 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğunda Fantom CC3500 Cyclone Elektrikli Süpürge 289 TL'den, Samsung MS23K3515AW Mikrodalga Fırın 399 TL'den, HITACHI HiKOKI DS10DAL Şarjlı Matkap 699 TL'den satışa sunuluyor. İşte A101 28 Kasım kataloğu..