27 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 BİM aktüel ürünler listesi
BİM 27 Eylül aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. BİM’de bu hafta neler var? Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler her hafta raflara ekleniyor. Bu hafta ürünleri arasında Xiaomi Redmi Go cep telefonu 599 TL, cam set üstü ocak 299 TL, borcam dilimli kek kalıbı 12,50 TL, kırmızı kapaklı dikdörtgen borcam 28,50 TL fiyatı ile bulunuyor. Haberimiz içerisinden BİM aktüel ürünlerine ulaşabilirsiniz.
27 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. BİM’de haftanın fırsatları arasında yine birçok ürün yer alıyor. Her hafta satışa çıkan aktüel ürünleri almak isteyen vatandaşlar sabah erken saatlerde markete gidiyorlar. 27 Eylül’de Philips marka taşınabilir şarj aleti 59,90 TL, Fakir marka saç kurutma makinesi 79 TL, cam set üstü ocak 299 TL, borcam dilimli kek kalıbı 12,50 TL, kırmızı kapaklı dikdörtgen borcam 587,50 TL fiyatı ile satışa çıkarılıyor. Haberimiz içerisinden aktüel ürünlere ulaşabilirsiniz.