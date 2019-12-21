27 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? BİM aktüel ürünleri neler?

27 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? sorusu arama motorunda aranan konular arasında bulunuyor. BİM market her hafta Salı ve Cuma günlerini raflarını yeni ürünlerle dolduruyor. BİM müşterileri de indirim fırsatlarını kaçırmamak için 27 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor. 27 Aralık BİM kataloğunda Paşabahçe 6’lı Snow Gold Kahve Yanı Su Bardağı 19,90 TL'den, Rose Gold Bitki Çayı ve Kahve Demliği 59,90 TL'den, Singer El Dikiş Makinesi 39,90 TL'den satılıyor. İşte kataloğun tamamı..