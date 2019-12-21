27 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? BİM aktüel ürünleri neler?
27 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? sorusu BİM müşterileri tarafından arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. BİM market muhteşem ürünleri kampanya avantajları ile reyonlarında müşterisi ile buluşturmaya devam ediyor. 27 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğunda LED ışıklı ve 2 yıl garantili Kiwi Işıklı Cam Kettle 79,90 TL'den, Paşabahçe Gold Beyaz Kapaklı Su Şişesi 10,90 TL'den, Fakir Şarjlı El Süpürgesi 179 TL'den, Kadın Flanel Ev Botu 26,90 TL'den satılıyor. İşte BİM 27 Aralık kataloğu..
27 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? sorusu arama motorunda aranan konular arasında bulunuyor. BİM market her hafta Salı ve Cuma günlerini raflarını yeni ürünlerle dolduruyor. BİM müşterileri de indirim fırsatlarını kaçırmamak için 27 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor. 27 Aralık BİM kataloğunda Paşabahçe 6’lı Snow Gold Kahve Yanı Su Bardağı 19,90 TL'den, Rose Gold Bitki Çayı ve Kahve Demliği 59,90 TL'den, Singer El Dikiş Makinesi 39,90 TL'den satılıyor. İşte kataloğun tamamı..