BİM aktüel ürünler listesinde neler var? 26 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu yayında!

26 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu. Teknolojik aletlerden, mutfak ürünlerine kadar pek çok ürün yer alıyor. Bu hafta sunulması beklenen özel kampanyalar kapsamında Xiaomi Redmi Go Cep Telefonu 599 TL'den , Arçelik servis güvencesi altında 2 yıl garantili olarak satışa sunulan dahili uydu alıcılı Keysmart 32¨ Led TV 899 TL'den, Dekoratif Ahşap Çiçeklik 59,90 TL'den, Polosmart Parti Gözlüğü 39,90 TL'den, Sandisk 32GD USB Bellek 29,90 T'den, Trust Taşınabilir Şarj Aleti 59,90 TL'den, PoloSmart Powerbank & Mobil Oyun Joystick 29,90 TL'den satışa sunuluyor. 26 Temmuz 2019 BİM aktüel ürünler listesinin tamamına haberimizden ulaşabilirsiniz.