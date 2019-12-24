26 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 A101 aktüel ürünleri
26 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. A101’de bu hafta neler var? Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler her hafta market raflarına ekleniyor. Bu hafta A101’e cep telefonu 1.099 TL’den, canlı salon bitkileri 14,95 TL’den, müzikli oyuncak bebek 34,95 TL’den, oyuncak takla atan yarış pisti 49,95 TL’den satışa çıkarılıyor.
A101 26 Aralık 2019 aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. A101 aktüel ürünleri arasında neler var? Bu hafta kar spreyi 5,50 TL’den, yılbaşı süsü kotyon set 2 TL’den, yılbaşı temalı kapı süsü 14,95 TL’den satışa çıkarılıyor. Toshiba 43L2863DAT 43” full hd smart led tv 2.099 TL, cep telefonu 1.099 TL, canlı salon bitkileri 14,95 TL, müzikli oyuncak bebek 34,95 TL, oyuncak takla atan yarış pisti 49,95 TL fiyatı ile bulunuyor.