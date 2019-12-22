26 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! 2019 A101 bu hafta kataloğu haberimizde
26 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101’de bu hafta neler var? Yeni yıla az bir zaman kala markete birbirinden güzel ürünler geliyor. Bu hafta katalog içerisinde Toshiba 43L2863DAT 43” full hd smart led tv 2.099 TL, cep telefonu 1.099 TL, canlı salon bitkileri 14,95 TL, müzikli oyuncak bebek 34,95 TL, oyuncak takla atan yarış pisti 49,95 TL fiyatı ile yer alıyor. Haberimiz içerisinden detaylara ulaşabilirsiniz.
A101 26 Aralık 2019 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünleri arasında bu hafta yeni birçok ürün bulunuyor. Toshiba 43L2863DAT 43” full hd smart led tv 2.099 TL, cep telefonu 1.099 TL, canlı salon bitkileri 14,95 TL, müzikli oyuncak bebek 34,95 TL, oyuncak takla atan yarış pisti 49,95 TL fiyatı ile satışa çıkarılıyor. Yeni yıla az bir zaman kala markete konsept ürünleri geliyor. Broşürde kar spreyi 5,50 TL, yılbaşı süsü kotyon set 2 TL, yılbaşı temalı kapı süsü 14,95 TL fiyatı ile yer alıyor.