25 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM'e bu hafta hangi aktüel ürünler geliyor?
25 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. Haftanın 2 günü aktüel ürünlerle raflarını dolduran BİM'in bu hafta neler getireceği merak konusu oldu. 25 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta Salı günü BİM'e temizlik ürünleri geliyor. BİM'de bu hafta Parex Magicmax Temizlik Bezi 4,95 TL'den, Parex Bulaşık Altlığı 4,50 TL'den, Finish 80'li bulaşık makinesi tableti 46,90 TL'den satılıyor. 25 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimizde...
BİM 25 Şubat Salı günü temizlik ürünleri getiriyor. Her hafta belirlediği iki gün birbirinden çeşitli aktüel ürünler getiren BİM yoğun ilgi görüyor. Uygun fiyatlı aktüel ürünler kısa sürede tükeniyor. BİM'de bu hafta Parex Magicmax Temizlik Bezi 4,95 TL'den, Parex Bulaşık Altlığı 4,50 TL'den, Parex bulaşık fırçası 4,95 TL'den, Finish 80'li bulaşık makinesi tableti 46,90 TL'den, ayakkabı parlatıcı sünger 2,95 TL'den, krem ayakkabı boyası 3,95 TL'den satılıyor.