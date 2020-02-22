25 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM'e bu hafta hangi aktüel ürünler geliyor?



BİM 25 Şubat Salı günü temizlik ürünleri getiriyor. Her hafta belirlediği iki gün birbirinden çeşitli aktüel ürünler getiren BİM yoğun ilgi görüyor. Uygun fiyatlı aktüel ürünler kısa sürede tükeniyor. BİM'de bu hafta Parex Magicmax Temizlik Bezi 4,95 TL'den, Parex Bulaşık Altlığı 4,50 TL'den, Parex bulaşık fırçası 4,95 TL'den, Finish 80'li bulaşık makinesi tableti 46,90 TL'den, ayakkabı parlatıcı sünger 2,95 TL'den, krem ayakkabı boyası 3,95 TL'den satılıyor.