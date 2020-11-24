24 Kasım 2020 Salı 11:37 | Son Güncelleme:
25 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğu: ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var?
25 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğu çeşitli ürünleri ile kazandırmaya devam ediyor. Çarşamba ve cumartesi günleri haftanın fırsatları ŞOK aktüelde yer alıyor. 25 Kasım ve 1 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta katlanır yatak 179,00 TL, 3 Ayaklı Lambader 49, 95 TL, Paşabahçe Snow Box Saklama Kabı seti 3'lü 24,95 TL'den satılacak. 25 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğu detayları haberimizde.
25 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Yarından itibaren geçerli olacak ürünler raflarda yerini aldı. Haftanın fırsatları başlığı altında yayınlanan 25 Kasım ŞOK aktüel ürünleri uygun ve zengin çeşitleri vatandaş ile buluşuyor. ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta Camlı Sarkıt Avize 32,95 TL, Paşabahçe Çukur Tabak 9,99 TL, Ahşap Kesme Tahtası/ Sunum Tepsisi 6,99 TL'den satışa sunulacak. 25 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğu...
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?