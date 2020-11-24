25 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Yarından itibaren geçerli olacak ürünler raflarda yerini aldı. Haftanın fırsatları başlığı altında yayınlanan 25 Kasım ŞOK aktüel ürünleri uygun ve zengin çeşitleri vatandaş ile buluşuyor. ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta Camlı Sarkıt Avize 32,95 TL, Paşabahçe Çukur Tabak 9,99 TL, Ahşap Kesme Tahtası/ Sunum Tepsisi 6,99 TL'den satışa sunulacak. 25 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?