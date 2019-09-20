25 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? ŞOK aktüel ürünler listesi!
25 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? ŞOK market müşterileri tarafından merak ediliyor. Her hafta aktüel ürünleri ile raflarına dolduran ŞOK'ta bu hafta neler var? merak ediliyor. ŞOK 21-24 Eylül aktüel ürünler kataloğunda Su Arıtma Cihazı 450 TL'den, GoKidy Oyun Kum Seti 250 gr 14,95 TL'den, Emaye Kızartma Tavası 27,90 TL'den (Kızartma teli hediyeli) satılıyor. 25 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..
25 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? sorusu arama motorunda aranan konular arasında bulunuyor. ŞOK market her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri yeni aktüel ürünler getiriyor. Uygun fiyatlı ürünleri kaçırmak istemeyenler markete gitmeden kataloğu incelemek istiyor. Kırtasiye ürünleri ŞOK markette devam ediyor. ŞOK 21-24 Eylül aktüel ürünler kataloğunda Solo Kağıt Havlu 4'lü 6 TL'den (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir), GoKidy Benim Neşeli Mutfağım 39,90 TL'den, Çek Bırak El Rondosu 19,95 TL'den, Barbie Bebek 24,90 TL'den satılıyor. 25 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..