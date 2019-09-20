Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7384
  • 6,3201
  • 276.209
  • 100482
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. 25 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? ŞOK aktüel ürünler listesi!

25 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? ŞOK aktüel ürünler listesi!

25 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı" ŞOK aktüel ürünler listesi!

25 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? ŞOK market müşterileri tarafından merak ediliyor. Her hafta aktüel ürünleri ile raflarına dolduran ŞOK'ta bu hafta neler var? merak ediliyor. ŞOK 21-24 Eylül aktüel ürünler kataloğunda Su Arıtma Cihazı 450 TL'den, GoKidy Oyun Kum Seti 250 gr 14,95 TL'den, Emaye Kızartma Tavası 27,90 TL'den (Kızartma teli hediyeli) satılıyor. 25 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

25 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? sorusu arama motorunda aranan konular arasında bulunuyor. ŞOK market her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri yeni aktüel ürünler getiriyor. Uygun fiyatlı ürünleri kaçırmak istemeyenler markete gitmeden kataloğu incelemek istiyor. Kırtasiye ürünleri ŞOK markette devam ediyor. ŞOK 21-24 Eylül aktüel ürünler kataloğunda  Solo Kağıt Havlu 4'lü 6 TL'den (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir), GoKidy Benim Neşeli Mutfağım 39,90 TL'den, Çek Bırak El Rondosu 19,95 TL'den,  Barbie Bebek 24,90 TL'den satılıyor. 25 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Sosyal medyada birbirlerine girmişlerdi... Şaşırtan hamle!
Merve Özbey evleniyor!
Sosyal medya Taner Ölmez'i konuşuyor!
Çukur'a üç usta isim daha katıldı
Demet Akalın'dan rekortmen diziye tepki
<p>Rus Hava Kuvvetlerine ait uzun menzilli Tu-160 tipi 2 adet bombardıman uçakları Baltık Denizi’nde

F-16´lar, Rus Uçaklarını 7 Saat Boyunca Takip Etti

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Karbonatın ilk kez duyacağınız yararları

Osmanlı zamanında illerin isimleri nasıldı?