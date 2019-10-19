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  3. 25 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? BİM aktüel ürünleri neler?

25 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? BİM aktüel ürünleri neler?

25 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı" BİM aktüel ürünleri neler"

25 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? sorusu BİM müşterileri tarafından arama motorunda araştırılıyor. BİM her hafta Salı ve Cuma günleri her türlü ihtiyaca yönelik aktüel ürünler raflarına taşıyor. 25 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğunda dekoratif duvar rafı 3'lü 29,90 TL'den, Tefal Cook'n Clean tava 64,90 TL'den, Selena klozet kapağı 49,90 TL'den, Gezer kışlık çocuk terlik 9,95 TL'den, Renga desenli sürahi 8,50 TL'den satılıyor. 25 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı sizlerle..

 

25 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılmaya başladı. BİM Market bu hafta da müşterilerine birçok ürünü uygun fiyata satmak için hazırlanıyor. 25 Ekim 2019 BİM aktüel ürünler kataloğunda Kütahya Porselen kahve fincanı seti 29,90 TL'den, Soley çift kişilik çarşaf yastık takımı 39,90 TL'den, hamur porsiyonlayıcı 16,50 TL'den satışa sunuluyor.  BİM aktüel ürünler kataloğu haberimizde..

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