25 Aralık ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK markette yeni yıl sürprizi..

25 Aralık ŞOK aktüel ürünler kataloğu ŞOK müşterileri tarafından merak ediliyor. ŞOK market Çarşamba günü binlerce indirimli ürünü satışa çıkarıyor. 8 sayfadan oluşan yılbaşı özel kataloğu yayınlandı. 25 Aralık ŞOK aktüel ürünler kataloğunda ABS Kabin Boy Valiz sadece 99,90 TL'den, Kadın-David Beckam Erkek Parfüm 29,95 TL'den, D’S Damat Gömlek 59,90 TL'den, Kızma Birader Kutu Oyunu 15,95 TL'den, Fantom Pratic XL Dik Süpürge 149 TL'den satışa sunuluyor. Kataloğun tamamı haberimizde..