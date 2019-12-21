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  3. 25 Aralık ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK markette yeni yıl sürprizi..

25 Aralık ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK markette yeni yıl sürprizi..

25 Aralık ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK markette yeni yıl sürprizi..

25 Aralık ŞOK aktüel ürünler kataloğu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. ŞOK market yılbaşı özel ürünlerinin yer aldığı 25- 31 Aralık aktüel ürünler kataloğu belli oldu. ŞOK 25 Aralık 2019 kataloğunda Teba Çelik Kırmızı Seri Kahve Makinesi 59,90 TL'den, Fanus Sunum Tabağı 34,90 TL'den, Maybelline Platinum Balck Maskara ve Göz Kalemi 34,90 TL'den, Okey takımı 49,90 TL'den, Matte Ruj 9,95 TL'den satılıyor. İşte kataloğun tamamı..

 

25 Aralık ŞOK aktüel ürünler kataloğu ŞOK müşterileri tarafından merak ediliyor. ŞOK market Çarşamba günü binlerce indirimli ürünü satışa çıkarıyor. 8 sayfadan oluşan yılbaşı özel kataloğu yayınlandı. 25 Aralık ŞOK aktüel ürünler kataloğunda ABS Kabin Boy Valiz sadece 99,90 TL'den, Kadın-David Beckam Erkek Parfüm 29,95 TL'den, D’S Damat Gömlek 59,90 TL'den, Kızma Birader Kutu Oyunu 15,95 TL'den, Fantom Pratic XL Dik Süpürge 149 TL'den satışa sunuluyor. Kataloğun tamamı haberimizde..


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