25 Aralık ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK'a Çarşamba günü neler geliyor?
25 Aralık ŞOK aktüel ürünler kataloğu arama motorunda yoğun olarak aranıyor. ŞOK market müşterileri indirimli fırsat ürünlerini önceden görmek istiyor. 25-31 Aralık tarihleri arasında raflarda yerini alacak olan ürünler belirlendi. 25 Aralık ŞOK aktüel ürünler kataloğunda Camlı Sarkıt Avize 34,90 TL'den, Döküm 26 cm Karnıyarık Tencere 89,90 TL'den, Paşabahçe karaf 9,99 TL'den, Woody Ahşap Denge Oyunu 17,95 TL'den satılıyor. İşte ŞOK 25 Aralık 2019 kataloğu..
25 Aralık ŞOK aktüel ürünler kataloğu müşterilere sunuldu. ŞOK marketlerde Çarşamba günü yeni yıla özel ürünlerde raflarda yerini alacak. 25 Aralık ŞOK kataloğunda 1000 Parça Puzzle 15,95 TL'den, Okey takımı 49,90 TL'den, Sinbo Saç Düzleştirici 39,90 TL'den, Bluetooth Kulaklık 39,90 TL'den, Çift Taraflı Ahşap Tepsi 14,95 TL'den satışa sunuluyor. İşte kataloğun tamamı..