24 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? BİM aktüel ürünler listesi..

24 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? sorusu BİM müşterileri tarafından arama motorunda yoğun olarak aranıyor. BİM marketlerde gelecek hafta 24 Ocak – 31 Ocak 2020 tarihleri arasında satılacak fırsat ürünlerini belli oldu. BİM 24 Ocak kataloğunda Huawei Y5 2019 Cep Telefonu 999 TL'den, Ahşap Standlı Seramik Kase 19,95 TL'den, Hisar Optima Granit Set 2'li 75 TL'den , Erkek Welsoft Patik Terlik 9,95 TL'den satışa sunuluyor. İşte dikkat çeken ürünler..