24 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM'e yarın neler geliyor?
24 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. BİM marketler zinciri her hafta yaptığı yeni kampanyalarda müşterilerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. 24 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğunda Linksmart 4K HDMI Kablo 19,95 TL'den, Hometech Alfa 8mB Tablet PC 399 TL'den, Lüks Bayan Eldiven 15,95 TL'den, Çocuk Peluşlu Kulaklık 9,95 TL'den satışa sunuluyor..
24 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Cuma günü BİM'e gelecek ürünler de belli oldu. Elektronikten ev eşyalarına, mutfak malzemelerinden giyime geniş yelpazede birçok ürün mevcut. BİM 24 Ocak 2020 kataloğunda Kadın Welsoft Patik Ponponlu Terlik 9,95 TL'den, Erkek Suni Deri Mont 99 TL'den, Kumtel Inox Metalik Ankastre Set 999 TL'den, Oyuncak Karton Ev 49x32x59 cm 22,90 TL'den satılıyor..