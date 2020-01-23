24 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM'e yarın neler geliyor?

24 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Cuma günü BİM'e gelecek ürünler de belli oldu. Elektronikten ev eşyalarına, mutfak malzemelerinden giyime geniş yelpazede birçok ürün mevcut. BİM 24 Ocak 2020 kataloğunda Kadın Welsoft Patik Ponponlu Terlik 9,95 TL'den, Erkek Suni Deri Mont 99 TL'den, Kumtel Inox Metalik Ankastre Set 999 TL'den, Oyuncak Karton Ev 49x32x59 cm 22,90 TL'den satılıyor..