24 Ocak 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM aktüel ürünleri belli oldu
24 Ocak 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? sorusu BİM müşterileri tarafından internette araştırılıyor. BİM Cuma günü raflarını yine birbirinden güzel ürünlerle dolduracak. 24 Ocak 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda Starcom Akrobat Çok Amaçlı Telefon Tutucu 19,95 TL'den, Ütü Masası Bezi 9,95 TL'den, Dekorlu Çay Bardağı 6'lı 14,50 TL'den, Kapı Önü Paspas 19,95 TL'den satılıyor. İşte indirimli ürünler..
24 Ocak 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu arama motorunda yoğun olarak aranıyor. BİM market, muhteşem indirimli ürünleri ile tüketicinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. 24 Ocak Cuma günü Bim aktüel ürün kataloğu yine dopdolu. Katalogda Hisar Optima Çay Kaşığı 6'lı 16,95 TL'den, Yuvarlak Tepsi 9,95 TL'den, Huawei Y5 2019 Cep Telefonu 999 TL'den, Oyuncak Karton Ev 49x32x59 cm 22,90 TL'den satılıyor. İşte kataloğun tamamı..