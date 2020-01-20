24 Ocak 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM aktüel ürünleri belli oldu

24 Ocak 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu arama motorunda yoğun olarak aranıyor. BİM market, muhteşem indirimli ürünleri ile tüketicinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. 24 Ocak Cuma günü Bim aktüel ürün kataloğu yine dopdolu. Katalogda Hisar Optima Çay Kaşığı 6'lı 16,95 TL'den, Yuvarlak Tepsi 9,95 TL'den, Huawei Y5 2019 Cep Telefonu 999 TL'den, Oyuncak Karton Ev 49x32x59 cm 22,90 TL'den satılıyor. İşte kataloğun tamamı..