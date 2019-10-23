24 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 A101 aktüel ürünleri

24 Ekim 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta Perşembe ve cumartesi günleri yeni ürünler markete geliyor. Bu hafta Singer promise 1408 dikiş makinesi 399 TL’den, yağ analizli dijital banyo baskülü 49,95 TL’den, el blender seti 149 TL, epilasyon aleti 79,95 TL’den, su ısıtıcı 34,95 TL’den, 6’lı kahve fincan takımı 34,95 TL’den, termisil tencere 34,95 TL’den, polar pijama takımı 39,95 TL’den satışa çıkarılıyor. A101 aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimizde sizlerle.