23 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu yayında mı? İşte 2020 A101 aktüel ürünleri

A101 aktüel ürünler kataloğu her dönemde yoğun ilgi görüyor. 23 Ocak 2020 A101 aktüel ürünler kataloğu yayında mı? Her hafta perşembe günleri markete yeni ürünler geliyor. Sınırlı sayıda gelen aktüel ürünleri almak isteyen vatandaşlar erken saatlerde şubelere gidiyorlar. 23 Ocak’ta satışa çıkarılan ürünler arsında Toshiba smart led TV 3.499 TL, Honor 8C cep telefonu 1.099 TL fiyatı ile bulunuyor. Detaylı katalog haberimizde sizlerle.