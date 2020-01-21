Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9249
  • 6,5758
  • 296.473
  • 122620
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. 23 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2020 A101 aktüel ürünleri kataloğu

23 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2020 A101 aktüel ürünleri kataloğu

23 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2020 A101 aktüel ürünleri kataloğu

A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 23 Ocak 2020 A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Her hafta yeni ürünler market raflarına ekleniyor. Perşembe günü markete Toshiba smart led TV 3.499 TL, Honor 8C cep telefonu 1.099 TL, bay-bayan terlik 14,95 TL, sırt çantası 17,95 TL, hırdavat malzemeleri 2,95 TL, ayakkabılık 29,95 TL, kalorifer kurutmalığı 10,95 TL fiyatı ile geliyor.

23 Ocak 2020 A101 aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. A101’de bu hafta neler var? Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler her hafta market raflarına eklenmeye devam ediliyor. Vatandaşlar istedikleri ürünleri almak için erken saatlerde marketlere gidiyorlar. 23 Ocak broşürü içerisinde Toshiba smart led TV 3.499 TL, Honor 8C cep telefonu 1.099 TL fiyatı ile yer alıyor. Haberimiz içerisinden A101 aktüel ürünşer kataloğunun tamamına ulaşabilirsiniz.


Uraz Kaygılaroğlu'ndan Neslihan Atagül paylaşımı
'Hiç bu kadar anlamlı olmamıştı'
Şoke eden sözler: Demet Akalın haindir!
Serenay ve Cem hakkındaki sorulara ne yanıt verdi?
Kenan Doğulu'dan Beren Saat açıklaması
<p>Trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan çakar lamba düzenlenmesi, 1 Kasım 2019´dan itibaren yürürlüğe g

´Çakar Kabusu Bitti´ Derken Şimdi de Bu Başladı!

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

WhatsApp'ta silinen mesajları okumanın yolu

Bursa'da çay ocağında silahlı saldırı