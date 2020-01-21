23 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2020 A101 aktüel ürünleri kataloğu
A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 23 Ocak 2020 A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Her hafta yeni ürünler market raflarına ekleniyor. Perşembe günü markete Toshiba smart led TV 3.499 TL, Honor 8C cep telefonu 1.099 TL, bay-bayan terlik 14,95 TL, sırt çantası 17,95 TL, hırdavat malzemeleri 2,95 TL, ayakkabılık 29,95 TL, kalorifer kurutmalığı 10,95 TL fiyatı ile geliyor.
23 Ocak 2020 A101 aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. A101’de bu hafta neler var? Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler her hafta market raflarına eklenmeye devam ediliyor. Vatandaşlar istedikleri ürünleri almak için erken saatlerde marketlere gidiyorlar. 23 Ocak broşürü içerisinde Toshiba smart led TV 3.499 TL, Honor 8C cep telefonu 1.099 TL fiyatı ile yer alıyor. Haberimiz içerisinden A101 aktüel ürünşer kataloğunun tamamına ulaşabilirsiniz.