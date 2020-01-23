23 Ocak 2020 A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! A101'de bu hafta neler var?

A101 aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. 23 Ocak 2020 A101 aktüel ürünler kataloğuna neler var? Her hafta fırsat ürünleri perşembe günleri satışa çıkarılıyor. 23 Ocak broşürü içerisinde Toshiba smart led TV 3.499 TL, Honor 8C cep telefonu 1.099 TL, bay-bayan terlik 14,95 TL, sırt çantası 17,95 TL, hırdavat malzemeleri 2,95 TL, ayakkabılık 29,95 TL, kalorifer kurutmalığı 10,95 TL fiyatı ile bulunuyor.