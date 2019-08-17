23 Ağustos 2019 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM aktüel ürünler listesi..

23 Ağustos 2019 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? sorusu BİM müşterileri tarafından araştırılmaya başladı. Her hafta en kaliteli ürünleri uygun fiyatları getiren BİM bu hafta da dopdolu. 23 Ağustos 2019 BİM aktüel ürünler kataloğunDA en dikkat çeken ürün; Arçelik servis güvencesine sahip A+ enerji sınıfı 3 programlı Keysmart Bulaşık Makinesi oluyor. Keysmart KEY 3003 Bulaşık Makinesi 1.049 TL'den, 2 yıl garantili Philips Epilatör 99 TL'den, 3 yıl garantili Arnica Blender Seti 149 TL'den, Oyuncak Puset 13,50 TL'den, Fisher-Price Sürprizli Tırtıl 39,90 TL'den, baküslü Lisanslı Yazı Tahtası 14,90 TL'den, Lav 3’lü Dip Boyalı Kahve Yanı Su Bardağı 8,95 TL'den, Paşabahçe Kapaklı Su Şişesi 9,95 TL'den satışa sunuluyor.23 Ağustos 2019 BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimizde...