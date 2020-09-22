23 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK'a bu hafta neler gelecek?

ŞOK aktüel ürünler kazandırmaya devam ediyor. Birbirinden çeşitli ve hesaplı ürünler ŞOK aktüel ürünlerde yer alıyor. 23 Eylül itibarıyla geçerli olacak ürünler raflarda yerini almaya başladı. ŞOK aktüel ürünlere dair bilgi alan vatandaşlar, sabah erken saatlerde ŞOK marketten alışverişini yapacak. 23-29 Eylül ŞOK'ta katlanabilir masa 79,90 TL'den, Signal White Now diş macunu ise 11,93 TL'den satılacak.

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