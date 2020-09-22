22 Eylül 2020 Salı 11:49 | Son Güncelleme:
23 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK'a bu hafta neler gelecek?
ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 23-29 Eylül tarihli ŞOK aktüel ürünler raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Zengin çeşitli ile ŞOK müşterilerine uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler sunmaya devam ediyor. ŞOK'a yarından itibaren Gliss şampuan çeşitleri 12,95 TL'den, 2 kapılı ayakkabılık 139,00 TL'den satılacak. ŞOK aktüel ürünleri haberimizde.
ŞOK aktüel ürünler kazandırmaya devam ediyor. Birbirinden çeşitli ve hesaplı ürünler ŞOK aktüel ürünlerde yer alıyor. 23 Eylül itibarıyla geçerli olacak ürünler raflarda yerini almaya başladı. ŞOK aktüel ürünlere dair bilgi alan vatandaşlar, sabah erken saatlerde ŞOK marketten alışverişini yapacak. 23-29 Eylül ŞOK'ta katlanabilir masa 79,90 TL'den, Signal White Now diş macunu ise 11,93 TL'den satılacak.
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