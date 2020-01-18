22 Ocak ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? ŞOK aktüel ürünleri yine dopdolu..

22 Ocak ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? sorusu ŞOK müşterileri tarafından merak ediliyor. ŞOK 22 Ocak 2020 aktüel ürünler kampanyası yayınlandı. Katalogda her türlü ihtyiaca yönelik ürün bulmak mümkün. 22 Ocak Çarşamba ŞOK aktüel kataloğunda 3 Ayaklı Lambader 59,90 TL'den, Pamuklu TV Battaniyesi 24,95 TL'den, Tat Organik Kuru Fasulye 10,95 TL'den satışa sunuluyor. İşte ŞOK 22 Ocak kataloğu..