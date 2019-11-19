22 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte 2019 BİM aktüel ürünleri

BİM 22 Kasım aktüel ürünler kataloğu araştırılan konular arasında yerini aldı. BİM’de bu hafta neler var? Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler market raflarına her hafta salı ve cuma günleri ekleniyor. Bu hafta Cuma günü markete dik durabilen süpürge 169 TL, 3 katlı ayakkabılık 185 TL, katlanır yatak 169 TL, 2’li pamuk banyo takımı 47,50 TL, katlanır sofra 49,90 TL, simli havlu 14,90 TL, polarlı sıcak su torbası 9,95 TL, ipli doğrayıcı 59,90 TL, deri desenli oval tepsi 9,95 TL fiyatı ile geliyor.