22 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu

22 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM aktüel ürünleri arasında bu hafta da birçok çeşit bulunuyor. 22 Kasım Cuma günü Vestel Venüs Go cep telefonu 529 TL’den, dik durabilen süpürge 169 TL’den, 3 katlı ayakkabılık 185 TL’den, katlanır yatak 169 TL’den, 2’li pamuk banyo takımı 47,50 TL’den, katlanır sofra 49,90 TL’den, simli havlu 14,90 TL’den, polarlı sıcak su torbası 9,95 TL’den, ipli doğrayıcı 59,90 TL’den, deri desenli oval tepsi 9,95 TL’den satışa çıkarılıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı…