BİM 22 Kasım 2019 aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM'de bu hafta neler var?

BİM 22 Kasım 2019 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM’de bu hafta neler var? Bu hafta Vestel Venüs Go cep telefonu 529 TL’den satışa çıkarılıyor. Telefon 2 yıl Vestel Türkiye garantili, Quad-Core Snapdragon 212, 8 Mp arka kamera, 5 Mp ön kameraya sahip. Broşür içerisinde 3 katlı ayakkabılık 185 TL, katlanır yatak 169 TL, suni deri mont 99 TL, çift kişilik pamuklu battaniye 47,50 TL fiyatı ile bulunuyor.