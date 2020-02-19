21 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte BİM market bu hafta aktüel ürünleri

21 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM’de bu hafta neler var? Uygun fiyatları ve kaliteli ürünler her hafta market raflarına ekleniyor. Bu hafta el dikiş makinesi 39,90 TL, büyük kanaviçe kiti 21,90 TL, küçük kanaviçe kiti 17,90 TL, örgü aparat seti 9,95 TL, 24’lü dikiş seti 7,95 TL, markete chester model bench 119 TL, cam ankastre set 1.099 TL, aksesuar ve takı dolabı 129 TL fiyatı ile satışa çıkarılıyor. İşte BİM aktüel ürünleri…