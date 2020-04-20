BİM marketin aktüel ürünleri yoğun bir şekilde araştırılıyor. 21 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu yayında. BİM markete yarın neler gelecek? sorusunun yanıtı tüm müşteriler tarafından merak ediliyor. BİM markete yarın; Tat Domates Salçası 8,45 TL'den,Yurdum Acı/Tatlı Biber Salçası 17,90 TL'den, Saban Nohut 47,90 TL'den ve Saban Kırmızı Mercimek 14,90 TL'den satışa çıkarılacak.