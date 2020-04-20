21 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM markete yarın neler gelecek?
21 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu yayında. BİM markete yarın neler gelecek? sorusunun yanıtı tüm BİM müşterileri tarafından merak ediliyor. Uygun fiyat avantajı ile kaliteli ürünleri müşterilerine sunan BİM markette aktüel ürünler yarın raflardaki yerini alacak. BİM'de yarın; Kırlangıç Ayçiçek Yağı 39,95 TL'den, Sana Bitkisel Sıvı Yağ 11,90 TL'den, Saban Pilavlık Bulgur 9,95 TL'den ve Efsane Osmancık Pirinç 33,80 TL'den satışa sunulacak. Bim aktüel kataloğunun tamamı haberimizde..
BİM marketin aktüel ürünleri yoğun bir şekilde araştırılıyor. 21 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu yayında. BİM markete yarın neler gelecek? sorusunun yanıtı tüm müşteriler tarafından merak ediliyor. BİM markete yarın; Tat Domates Salçası 8,45 TL'den,Yurdum Acı/Tatlı Biber Salçası 17,90 TL'den, Saban Nohut 47,90 TL'den ve Saban Kırmızı Mercimek 14,90 TL'den satışa çıkarılacak.