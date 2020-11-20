20 Kasım 2020 Cuma 13:12 | Son Güncelleme:
21 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğu burada! ŞOK aktüel ürünlerde neler var?
21 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğu belli oldu. 21 ve 24 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak ŞOK aktüel ürünler uygun fiyatları ile müşteri karşısına çıkacak. Hafta sonu fırsatları olarak yayınlanan Kataloğun içerisinde birbirinden çeşitli ürünler bulunuyor. ŞOK aktüel ürünlerde yarın Sinbo tost makinesi 149,00 TL'den, Sinbo sakal tıraş makinesi 69,90 TL'den satışa sunulacak.
21 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her çarşamba ve cumartesi zengin ve cep yakmayan ürünler raflarda yerini alıyor. 21 ve 24 Kasım 2020 tarihleri arasında geçerli olacak olan ŞOK aktüel ürünler yakından takip ediliyor. Yarın ŞOK'ta Sinbo saç maşası 59,90 TL'den, kurutmalık 49,95 TL'den ve cam sıvı sabunluk 12,95 TL'den satılacak. 21 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğu haberimizde.