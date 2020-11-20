21 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğu burada! ŞOK aktüel ürünlerde neler var?

21 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her çarşamba ve cumartesi zengin ve cep yakmayan ürünler raflarda yerini alıyor. 21 ve 24 Kasım 2020 tarihleri arasında geçerli olacak olan ŞOK aktüel ürünler yakından takip ediliyor. Yarın ŞOK'ta Sinbo saç maşası 59,90 TL'den, kurutmalık 49,95 TL'den ve cam sıvı sabunluk 12,95 TL'den satılacak. 21 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğu haberimizde.