2021 yılı asgari ücret zammı için gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Başkanlığında saat 14:00'da toplanacak. 2021 yeni asgari ücret belli oldu mu? Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL? gibi soruların yanıtları tüm çalışan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 2021 yeni asgari ücret hakkında tüm detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz..

2021 YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU MU?

2021 yeni asgari ücret henüz belirlenmedi. 2021 yılından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret zammı için bugün saat 14.00'te ilk kez toplantı yapılacak.

Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret görüşmeleri ne zaman bitecek?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL?

Asgari ücret zammı yapılacak olan toplantıların ardından belli olacak.

Asgari ücret nasıl belirleniyor? Yeni asgari ücret için kaç kez toplantı yapılacak?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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ASGARİ ÜCRET NET NE KADAR?

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.

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Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.