Emekli ve memur maaşlarına yapılacak olan zammın ne kadar olacağı merak ediliyor. Tüm memur ve memur emeklileri, emekli ve memur zam oranı belli oldu mu? SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar olacak? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından alacakları zam oranları da netleşmeye başladı. Buna göre açıklanan 5 aylık enflasyon farkı zammı yüzde 7 olarak gerçekleşirken memur ve memur emeklilerine yüzde 3 oranında enflasyon zammı kesinleşti.

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EMEKLİ VE MEMUR ZAM ORANI BELLİ OLDU MU?

AKŞAM Gazetesi yazarı Okan Güray Bülbül memur ve memur emeklilerinin heyecanla beklediği zam oranına dair açıklamalarda bulundu. Bülbül şunları söyledi;

"Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme gereği Ocak ayında yüzde 3 zam alacaklar. Buna ilave olarak Haziran – Aralık dönemi gerçekleşen altı aylık enflasyonun yüzde 4’ü aşan kısmı da maaş zammına ilave edilecek. Dolayısıyla şu an için yüzde 3’lük bir enflasyon farkı oluştu bile. Aralık ayı enflasyonuna göre Ocak ayında maaşlara yapılacak zam netleşecek. Bu şekilde görevdeki memurlar ve memur emeklilerinin toplamda yüzde 6 düzeyinde bir zam alması mümkün gözüküyor. Aralık ayı enflasyonu yüzde 2 ila 3 arasında gerçekleşirse altı aylık enflasyon yüzde 10’u memur ve memur emeklilerinin zam oranı da yüzde 9’u bulabilir."

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ – Kur emeklilerinin aylıklarının ise doğrudan altı aylık enflasyona göre zamlandığını belirten Bülbül, "Haziran – Kasım dönemi enflasyon oranı yüzde 7 olarak gerçekleşince SSK ve Bağ – Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 7’yi bulması söz konusu oldu. Aralık ayı enflasyonuna göre SSK ve Bağ – Kur emeklilerinin de zam oranı netleşecek. Aralık ayında gerçekleşecek enflasyon oranı yüzde 2 ila 3 arasında olursa zam oranı yüzde 10’u bulabilir." dedi.

Memur ve memur emeklileri ile SSK ve Bağ – Kur emeklilerinin zamları sonrası en düşük emekli aylıkları tablodaki gibi gerçekleşebilir.