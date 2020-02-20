20 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2020 A101 aktüel ürünleri

20 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101’de bu hafta neler var? Her hafta markete uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler gelmeye devam ediyor. 20 Şubat kataloğunda Samsung 43RU7090 43” Ultra HD 4k smart TV 2.999 TL’den, SCM 9100 çamaşır makinesi 1.399 TL’den, KM 701 kurutma makinesi 1.299 TL’den, çalışma masası 75 TL’den, 4 raflı kitaplık 75 TL’den, 3 kapaklı gardırop 299,95 TL’den satışa çıkarılıyor.