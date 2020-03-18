20 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2020 BİM market bu hafta kataloğu
BİM 20 Mart aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM markette bu hafta neler var? Her hafta uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler market raflarına ekleniyor. Vatandaşlar sınırlı sayıda gelen bu ürünleri almak için erken saatlerde şubelere gidiyorlar. Bu hafta kataloğu içerisinde notebook 1.899 TL, erkek yelek 59,90 TL, erkek trekking ayakkabı 39,90 TL, kadın body 13,50 TL, kadın uzun tayt 13,50 TL fiyatı ile bulunuyor.
20 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM markette bu hafta neler var? Her hafta salı ve cuma günleri şubelere yeni ürünler geliyor. Cuma günü gelecek olan ürünler arasında kadın simli spor ayakkabı 32,90 TL, kaydırmaz şeffaf raf örtüsü 7,95 TL, dik durabilen süpürge 179 TL, çift kişilik nevresim takımı 89,90 TL, notebook 1.899 TL 13,50 TL fiyatı ile bulunuyor. BİM aktüel ürünlerinin tamamı haberimizde sizlerle.