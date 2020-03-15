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  3. 20 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu

20 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu

20 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu

20 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'de bu hafta neler var? Her hafta uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler market raflarına ekleniyor. Markete cuma günü gelecek olan ürünler arasında dik durabilen süpürge 179 TL, çift kişilik nevresim takımı 89,90 TL, notebook 1.899 TL, erkek yelek 59,90 TL, erkek trekking ayakkabı 39,90 TL, kadın body 13,50 TL, kadın uzun tayt 13,50 TL fiyatı ile bulunuyor. Detaylar haberimizde sizlerle.

BİM 20 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. BİM markete gelecek olan ürünler her hafta broşür içerisinde yayınlanıyor. Bu hafta kataloğunda kadın simli spor ayakkabı 32,90 TL, kaydırmaz şeffaf raf örtüsü 7,95 TL, dik durabilen süpürge 179 TL, çift kişilik nevresim takımı 89,90 TL, notebook 1.899 TL, erkek yelek 59,90 TL, erkek trekking ayakkabı 39,90 TL, kadın body 13,50 TL, kadın uzun tayt 13,50 TL fiyatı ile yer alıyor.


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